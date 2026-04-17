Guardiola: Uživam gledati Arsenal, puno učim od njih

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Manchester City u nedjelju od 17:30 dočekuje Arsenal u dvoboju koji bi mogao riješiti pitanje prvaka Engleske. Ili sve dodatno zakomplicirati.

Menadžer Cityja Pep Guardiola vjeruje da je sve gotovo ako njegova momčad izgubi. Uoči ove utakmice Arsenal ima šest bodova prednosti, ali i utakmicu više.

Guardiola se ne slaže s onima koji kritiziraju Arsenal zbog načina na koji momčad igra i pobjeđuje.

„Uživam gledati ih. Ljudi su previše zahtjevni. Od medija do navijača, svi. Uživam gledati ih. I puno učim“, rekao je Guardiola.

Ali zna i što se očekuje od njegove momčadi:

„Ljudi očekuju da pobijedimo. I mi ćemo se boriti. Aspekt koji je iznimno važan jest taj da se mi ne možemo boriti protiv želje da osvojiš nešto što nisi osvojio 22 godine. Oni imaju nešto što ih čini jedinstvenima, ja to znam.

Znam taj osjećaj otkad sam došao. Dugo nismo osvojili Premier ligu, Manuel (Pellegrini) i (Roberto) Mancini su to uspjeli, ali u našoj eri, rekao bih, znam kako se osjećaš kada osvojiš prvi put.

To je nešto protiv čega ne možeš igrati i to je ono na što se moramo fokusirati kada je riječ o načinu na koji mi moramo igrati“, rekao je.

Raspored dviju momčadi do kraja sezone

Arsenal gostuje Manchester Cityju, zatim dočekuje Newcastle i Fulham, potom gostuje West Hamu, dočekuje Burnley i u posljednjem kolu gostuje Crystal Palaceu. Arsenal ima i polufinale Lige prvaka protiv Atletico Madrida.

Manchester City dočekuje Arsenal, zatim gostuje Burnleyju pa Evertonu, prije nego što dočeka Brentford i ode u goste Bournemouthu. U posljednjem kolu Cityju u goste dolazi Aston Villa. City ima i utakmicu polufinala FA kupa protiv Southamptona.