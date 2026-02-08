Guardiola uoči velikog derbija nahvalio rivale: ‘Oni su nas uništili’

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

U sklopu 25. kola Premier lige na rasporedu je veliki derbi između Liverpoola i Manchester Cityja, susret koji se već godinama smatra jednim od najupečatljivijih obračuna engleskog nogometa. Riječ je o rivalstvu koje je snažno obilježilo modernu eru lige, ponajprije kroz dvoboje Jurgena Kloppa i Pepa Guardiole te njihove prepoznatljive filozofije igre.

Guardiola je u više navrata isticao kako mu je Liverpool bio najzahtjevniji protivnik u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, a u najavi novog okršaja za Sky Sports ponovno je naglasio koliko su ti susreti bili posebni. O rivalstvu je rekao:

“Tako teško za obje momčadi. Bilo je tako gusto svih sezona, jako dobro u mnogo aspekata. Obje momčadi su napravile Premier ligu boljim mjestom, nemam sumnje u to. Obje momčadi su bile proaktivne i pravile nogomet zanimljivim za navijačem.”

Govoreći o samoj igri i kvaliteti sastava, dodatno je pojasnio:

“Mogli bismo dva sata pričati o taktičkom aspektu. Svatko ima svoj stil, ali Liverpool s Maneom, Salahom, Firminom i ostalima, kao i City s De Bruyneom, Kompanyjem i ostalima su bile generacijski dobre momčadi. U klasičnoj, brzoj igri, oni su nas uništili. Nisi nikako mogao utakmicu okrenuti na naš ritam. Taj visoki presing i struktura bili su nevjerojatni.”

Na kraju se osvrnuo i na povijesni kontekst najvećih engleskih derbija, istaknuvši mjesto koje zauzima rivalstvo Cityja i Liverpoola:

“Postoje vječna rivalstva, Liverpool – United, United – City, Arsenal – Tottenham… Nakon toga, ono između Liverpoola i Cityja bilo je na samom vrhu. Obje momčadi su bile nevjerojatne, to su bile two-horse races za osvajanje Premier lige. Sada se Arsenal priključio prethodnih sezona.”