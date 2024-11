Guardiola: U osam godina ovo nikad nismo doživjeli

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Tottenham je deklasirao Manchester City na Etihadu 4:0, stvari nisu dobre za Pepa Guardiolu koji je prije nekoliko dana potpisao novi ugovor s Građanima.

Katalonski stručnjak je, da stvar bude gora, po prvi put u trenerskoj karijeri upisao pet uzastopnih poraza.

Prvo su izgubili od Tottenhama (2:1) u Liga kupu, potom su nastradali kod Bournemoutha (2:1) i Sportinga (4:1), a nisu se dobro proveli ni u gostima kod Brightona (2:1).

“U osam godina ovo nikad nismo doživjeli. Sada to moramo živjeti, moramo to prekinuti pobjedama u sljedećim utakmicama, a posebno u idućoj utakmici. Vratit ćemo se, mi ćemo to učiniti”, kazao je utučeni trener Građana za BBC nakon utakmice.