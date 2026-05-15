Guardiola: Toliko sam puta bio na Wembleyu, zaslužujem da se tribina zove po meni

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Manchester City u subotu od 16 sati na Wembleyu igra finale FA Kupa protiv Chelseaja pa je dan uoči tog važnog susreta konferenciju za medije održao trener Građana Pep Guardiola.

Unatoč stresnom razdoblju u posljednjim kolima gdje se Manchester City još uvijek bori za naslov u Premier ligi te je nadomak osvajanja drugog Kupa (EFL Kup) ove godine, Guardiola je bio dobro raspoložen.

“Razočaran sam engleskim nogomet što nemaju tribinu koja se zove ‘Pep’. Toliko puta sam bio na Wembleyu da zaslužujem barem salon. Možda moram još 24 puta otići da bi to dobio.”

Guardiola je na Wembleyu osvojio dva Fa Kupa, pet EFL Kupova te tri Community Shielda pa se može reći da mu najveći engleski stadion dobro leži.