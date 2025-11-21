Guardiola se boji Topnika: ‘Bit će ih nemoguće stići’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Manchester City nije najbolje otvorio sezonu, no čini se da im forma postupno raste. Erling Haaland i dalje je glavni oslonac momčadi, dok trener Pep Guardiola upozorava da bi Arsenal mogao pobjeći na nedostižnu prednost.

„Istina je da je Arsenal izuzetno jak. Imam osjećaj da neće olako gubiti bodove, a ako se dodatno odvoje, bit će ih nemoguće stići. To je besprijekorna momčad. Ako naprave veću razliku, teško ćemo ih sustići – slično kao što je bilo s Liverpoolom“, rekao je Guardiola, dodajući da se prava borba zapravo tek zahuktava.

„Još je studeni, ništa nije odlučeno. Prava slika se stvara u veljači i ožujku, zato treba biti oprezan. Ali sada zapravo počinje važan dio sezone. Prvi ‘start’ je kada završi ljetni prijelazni rok, a drugi je nakon reprezentativnih pauza. Do ožujka igramo svakih nekoliko dana. Sada počinje pravi ritam, a bitno je ostati blizu vrha i dočekati završnicu s prilikom za borbu. Pobjeda protiv Newcastlea bila bi nam veliki korak.“

Haaland je sezonu otvorio impresivno – u 15 utakmica postigao je 19 golova, a uz utakmice za reprezentaciju njegov je učinak 32 gola u 20 nastupa. Protiv Newcastlea ima priliku oboriti rekord Alana Shearera i postati najbrži igrač u povijesti Premier lige koji je stigao do 100 golova. Trenutačno je na 99 pogodaka u 108 utakmica, dok je Shearer do „stotke“ stigao u 124 susreta.

„Nevjerojatan je ove sezone. Obara sve – osobne, ligaške i reprezentativne rekorde. Sretan sam zbog njega i njegove reprezentacije“, istaknuo je Guardiola te dodao da se Rodri još nije oporavio za povratak.

Manchester City trenutačno drži drugo mjesto s 22 boda, dok je Newcastle na 14. poziciji s 12 osvojenih bodova.