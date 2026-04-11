Guardiola progovorio o stanju Joška Gvardiola: ‘Nije blizu oporavka’

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Trener Manchester Cityja ovom je izjavom razočarao navijače u Hrvatskoj.

Pep Guardiola između ostalog govorio je o ozlijeđenim igračima, među kojima su Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Gvardiol je izvan pogona još od siječnja, kada je slomio potkoljeničnu kost desne noge. Guardiola je potvrdio da oporavak ide nabolje, ali i naglasio da će hrvatskom braniču trebati još vremena prije povratka na teren.

“Bolje mu je, ali još uvijek nije blizu”, poručio je Guardiola.

Neke su prognoze kako bi se Gvardiol mogao oporaviti za završnicu sezone, ali to je još u domeni nagađanja.

Mateo Kovačić također je ove sezone imao problema s ozljedama. Ipak, u posljednjim susretima ponovno je bio među pričuvama, a Guardiola je potvrdio da će moći pomoći momčadi u završnim tjednima sezone.

“Dobro je”, kratko je poručio trener Građana o Kovačiću.