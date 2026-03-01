Guardiola ogorčeno: ‘Dajte nam minutu ili dvije, u čemu je problem?!’

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Uvijek direktan trener Građana.

Nakon utakmice Premier lige između Leedsa i Manchester Cityja (0:1) trener Manchester Cityja Pep Guardiola imao je nešto za reći. Bio je jako ogorčen zbog ponašanja dijela navijača koji su negodovali zbog kratkog prekida susreta na Elland Roadu.

U 11. minuti utakmice igra je nakratko zaustavljena kako bi igrači muslimanske vjeroispovijesti, u trenutku zalaska sunca, mogli prekinuti post. Radi se o mjeri koja je uvedena još 2021. godine u Premier ligi, a prvi put se dogodila na utakmici Leicester Cityja i Crystal Palacea i od tada je postala standardna praksa tijekom ramazana.

Sudac i kapetani mogu odraditi kratku stanku, primjerice kod auta ili prekršaja, kako bi nogometaši uzeli tekućinu ili energetske dodatke. Tako je bilo i u okršaju Leedsa i Cityja, no dio navijača je sve popratio zvižducima. To je naljutilo Guardiolu.

“Ovo je moderni svijet, pogledajte što se danas događa u svijetu, poštujte religije, poštujte različitost”, poručio je Guardiola pa dodao:

“Dajte nam minutu ili dvije. Igrači nisu jeli cijeli dan, uzeli su vitamine. To je sve. U čemu je problem?”