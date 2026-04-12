Guardiola o borbi za titulu: ‘Možda točno znamo što je potrebno da bismo osvojili Premier ligu’

Kiks Arsenala protiv Bournemoutha (1:2) vratio je Manchester City u borbu za titulu u Premier ligi.

U razgovoru za ESPN, trener Cityja Pep Guardiola istaknuo je samopouzdanje svoje ekipe.

“Moraš pobijediti u svakoj utakmici, a mi smo to već radili u prošlosti. Sposobni smo to ponoviti i možda točno znamo što je potrebno učiniti da bismo osvojili naslov”, rekao je Guardiola pa dodao:

“Nismo sedmi ili osmi u Premier ligi kao prošle sezone, drugi smo i borimo se.”

Građani su već svladali Topnike u finalu Liga kupa, a zatim su bili bolji i od Liverpoola u FA kupu. Unatoč tome, Guardiola žali što se forma Građana nije podigla ranije.

“Ovaj povratak u formu trebao se dogoditi ranije u sezoni da imamo više prilika… zar ne?” upitao je Guardiola.

“To je realnost. Kad god budemo u prilici, to ćemo i napraviti, ali da bismo osvojili naslov, moramo to ponavljati svaka tri dana. Momčad nije bila dosljedna tijekom cijele sezone, ali još uvijek smo u utrci. Čeka nas polufinale FA kupa da dođemo do finala i nastavit ćemo se boriti u Premier ligi do kraja. Još nije gotovo”, zaključio je Španjolac.