Guardiola: Nakon gola zaboravili smo kako se igra

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Manchester City je izgubio 1:2 u trećem kolu Premier lige u gostima od Brightona unatoč vodstvu na kraju prvog poluvremena.

Nakon dvoboja, Pep Guardiola je rekao da mu se puno toga svidjelo.

“Primili smo dva gola. Igrali smo dobro sat vremena. Nakon gola zaboravili smo kako se igra. Razmišljali smo o posljedicama”, rekao je Pep Guardiola za BBC nakon poraza Manchester Cityja od Brightona.

“Svidjelo mi se puno toga što smo napravili. Kao protiv Tottenhama, dobro smo započeli. Sviđa mi se puno toga što je momčad napravila, ali nismo uspjeli pobijediti. Kad smo primili gol, jednostavno smo prestali igrati. Ovo je samo jedna utakmica. Sezona je tek počela. Pred nama je duga, duga sezona. Vidjet ćemo što će se dogoditi”, dodao je trener Manchester Cityja.

Vezao je City dva uzastopna poraza, a nakon reprezentativne stanke čeka ga okršaj s Manchester Unitedom.