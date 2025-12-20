Guardiola: Ja sam čudan lik, možda se samo jednog jutra probudim i odem iz Cityja

Podijeli :

Phil Duncan Every Second Media via Guliver

Manchester City u subotu će ugostiti West Ham (16.00), a dan ranije zanimljiva je bila konferencija za medije Pepa Guardiole, koji je rekao da City mora biti spreman na njegov odlazak, iako je taj trenutak još daleko.

Kako posljednjih dana prenose britanski mediji, Manchester City započeo je proces odabira kandidata koji bi mogli zamijeniti Pepa Guardiolu, jer u klubu nisu sigurni hoće li on ostati i nakon završetka aktualne sezone.

Enzo Maresca već je morao odgovarati na pitanja o tome hoće li zamijeniti Guardiolu, kojemu je nekoć bio pomoćnik.

“Sretan sam ovdje i želim ostati. No, što vam mogu reći – na kraju su uvijek presudni rezultati“, rekao je Guardiola u petak.

“Kada se ovo poglavlje završi, klub će odlučiti tko je najbolji kandidat da nastavi ovaj nevjerojatan niz Manchester Cityja. Proteklih godina špekulacije su se čule bezbroj puta, ali ja želim ostati. Vidjet ćemo na kraju sezone“, dodao je.

“Manchester kao klub mora biti spreman za sljedećeg trenera. Ja sam čudan lik, možda ću se jednog jutra jednostavno probuditi i reći – znate što, odlazim, ćao.

Klub mora biti spreman, ali to ne znači da ja odlazim“, dodao je Španjolac u svom stilu.

City je trenutačno drugi na ljestvici, s dva boda zaostatka za Arsenalom, koji u subotu (21.00) gostuje kod Evertona.