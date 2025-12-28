Guardiola: Izgubio sam sve kilograme koje sam dobio tijekom Božića, sad sam opet fit

Podijeli :

Guliver image

Nogometaši Manchester Cityja slavili su 2:1 na gostovanju kod Nottingham Foresta

Nakon skromnog prvog poluvremena, City je u drugom poveo golom Reijndersa u 48. minuti, Nottingham je izjednačio u 54. preko Hutchinsona, a pobjedu Građanima donio je u 83. minuti Rayan Cherki, koji je asistirao za prvi gol. Bivši igrač Lyona iskoristio je asistenciju Joška Gvardiola glavom i krasno pogodio desnom nogom s 15 metara.

Cherki je ljetos stigao iz Lyona za 36,5 milijuna eura.

“Imam isti osjećaj prema Rayanu od prvog dana. Nekad želim vikati na njega, a nekad ga želim poljubiti. Ponekad imam pomiješane osjećaje, ali on ima veliki talent i ja mu moram omogućiti da ga pokaže na terenu”, rekao je trener Građana Pep Guardiola nakon utakmice.

Cherki i Bruno Fernandes su podijelili sedam asistencija svojim suigračima, s tim da je Francuz do te brojke došao nakon 13 nastupa, dok je Portugalac na 17 nastupa.

Guardiola se nakon utakmice i našalio.

“Izgubio sam sve kilograme koje sam dobio tijekom božićnih praznika, sada sam ponovno fit. Sean Dyche je sjajno posložio Forest i ovo su velika tri boda za nas”, dodao je Guardiola.

Građani su nakon pobjede sada na 40 bodova i nalaze se na drugom mjestu Premier lige s dva boda manje od vodećeg Arsenala.