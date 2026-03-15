Guardiola ipak ‘okrenuo priču’: ‘Nije gotovo, nastavljamo se boriti’

Vince Mignott SPP via Guliver

Uoči dvoboja s West Ham Unitedom trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je da bi sve osim pobjede njegovu momčad izbacilo iz utrke za naslov. Nakon remija s West Hamom – ipak nešto drukčija priča. Guardiola kaže da još nije gotovo.

Arsenal na prvom mjestu ljestvice ima devet bodova prednosti u odnosu na Manchester City, ali i utakmicu više. Građani su u posljednja dva premierligaška dvoboja ispustili četiri boda – da su pobijedili Nottingham Forest i West Ham, situacija na tablici bila bi znatno dramatičnija.

“Ne, nije gotovo. Nismo izgubili, nastavljamo se boriti”, rekao je odmah nakon susreta Guardiola, koji utakmicu nije vodio s klupe.

Na konferenciji za medije istaknuo je da je njegova momčad igrala bolje, ali da i dalje ima mnogo prostora za napredak.

“Od početka sezone jako smo napredovali, ali posao još nije završen“, poručio je trener Cityja.

“Nogomet je nepredvidiv. Oni su imali jednu priliku i postigli jedan pogodak. To se događalo i ranije. Tijekom cijele sezone bili smo momčad koja je imala kontrolu u više segmenata igre, ali nismo uspijevali zabiti tri ili četiri gola. Sjećam se utakmice sa Sunderlandom koju smo igrali 1. siječnja. Igrali smo odlično, stvarali prilike. Zatim i protiv Chelseaja te Brightona. Pa i danas.

Ne govorim o gostovanju kod Arsenala, oni su tu pobjedu zaslužili, niti o Manchester Unitedu koji je bio puno bolji od nas.

Ali u velikom broju utakmica mi smo bili bolja momčad. Imamo mnogo novih igrača i vjerojatno zbog toga nismo konstantni svih 90 minuta. Imamo uspone i padove“, analizirao je Guardiola.

Naglasio je da je posebno ponosan na igrače jer je dvoboj s West Hamom došao nakon teškog poraza u Madridu od Reala.

“Mnogo toga smo mogli napraviti bolje“, dodao je.

Manchester City u utorak dočekuje Real u uzvratu osmine finala Lige prvaka. Real je u prvoj utakmici slavio s 3:0.