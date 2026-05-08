Guardiola: Gvardiol trenira, nadam se da će imati dobro Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom

Manchester City u subotu od 18 sati i 30 minuta igra utakmicu 36. kola, a ukupno svoj 35. susret u ovogodišnjoj Premier lige. Momčad Pepa Guardiole ugostit će Brentford na Etihadu te će pokušati privremeno smanjiti zaostatak za Arsenalom na dva boda. Uoči te utakmice španjolski trener održao je konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo i Joška Gvardiola koji je ozlijeđen od četvrtog siječnja.

“Gvardiol trenira i osjeća se dobro. Prošlo je puno mjeseci, prošle sezone bio nam je jako važan, igrao je sve utakmice, ali tijelo u jednom trenutku kaže dosta.

Drago nam je da se vratio. Nadamo se da nam može pomoći u posljednjem dijelu sezone, da će imati dobro Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom i da ćemo ga sljedeće sezone imati u najboljem izdanju.

On je izuzetno važan igrač za nas. Može igrati stopera, beka, igrati razne uloge i nevjerojatno je brz”, rekao je Guardiola.

Gvardiol je zadobio tešku ozljedu noge u siječnju protiv Chelseaja te mu je bio upitan i nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Međutim, hrvatski branič uspješno se oporavlja te bi trebao biti na raspolaganju Zlatku Daliću u borbi s Engleskom, Ganom i Panamom.