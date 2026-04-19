Guardiola: Ako izgubimo od Arsenala, molit ću se da izgube sve do kraja

Manchester City i Arsenal od 17:30 igraju veliki derbi 33. kola Premier League, susret koji bi mogao odlučiti prvaka. Vodeći Arsenal gostuje na Etihadu s ciljem da zadrži bodovnu prednost ispred drugoplasiranog Cityja. Trenutno imaju šest bodova više, no momčad iz Manchestera ima i utakmicu manje. Uz to, City je prije mjesec dana svladao Arsenal u finalu Liga kupa.

Trener Cityja Pep Guardiola najavio je dvoboj protiv ekipe koju vodi njegov bivši suradnik i prijatelj Mikel Arteta:

Guardiola: Uživam gledati Arsenal, puno učim od njih

“Ako izgubimo od Arsenala, čestitat ću Mikelu i onda se moliti da oni izgube pet preostalih utakmica kako bismo mi imali šanse biti prvaci. Međutim, teško da će se to dogoditi, tako da ih moramo pobijediti.”

Arsenal je u srijedu izborio plasman u polufinale Lige prvaka gdje će igrati protiv Atletico Madrida, ali je u domaćem prvenstvu zakomplicirao situaciju porazom od Bournemoutha prošlog vikenda.

Taj rezultat omogućio je Cityju da smanji zaostatak na šest bodova, uz utakmicu manje. U posljednjih pet ligaških susreta Arsenal ima tek jednu pobjedu i čak tri poraza.