Godinu dana pauzirao, a sad je zvijezda prijelaznog roka

AP Photo/Jon Super

Bournemouth je svjestan da bi mogao ostati bez ključnog igrača te je spreman pregovarati, ali samo s klubom koji bi Semenyu ostavio na posudbi do kraja sezone.

Antoine Semenyo blizu je odlaska u Manchester City. Pregovori oko siječanjskog transfera napadača Bournemoutha ušli su u završnu fazu, a iz izvora bliskih klubu navodi se da su “Građani” u posljednjim danima ostvarili značajan napredak i sada vode u utrci za njegov potpis.

Semenyo (25) ima otkupnu klauzulu od 65 milijuna funti, koja vrijedi samo prvih deset dana siječnja. Za njega su se raspitivali i Manchester United, Liverpool, Tottenham i Chelsea, no United je ohladio interes jer očekuje da će završiti u Cityju, dok Chelsea nije krenuo u realizaciju posla.

Liverpool je također provjeravao uvjete transfera, a ostaje za vidjeti hoće li ubrzati interes nakon ozljede Alexandera Isaka. Tottenham se trenutačno smatra autsajderom.

