Gledajte na SK: Baturina i Smolčić s Comom gostuju kod Arsenala

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AP Photo/Luca Bruno via Guliver Image

Predsezona u velikim ligama ulazi u posljednje dane pa se tako sve češće gledaju susreti jakih momčadi kako bi se u što boljem ritmu dočekao početak sezone. Tako je Arsenal u protekle dvije prijateljske utakmice odmjerio snage s Real Betisom i Borussijom Dortmund, a sada ih čeka još jedna ekipa koja će igrati Ligu prvaka. Riječ je o Comu, talijanskom prvoligašu koji je osvojenim četvrtim mjestom u Serie A osigurao debi u Ligi prvaka.

Njihova liga počinje u istom tjednu kao i Arsenal, no susret s Topnicima na Emiratesu nije im posljednja provjera jer će 16. kolovoza igrati dvije utakmice s Liverpoolom. Razlika u odnosu na Arsenal postoji zbog toga što londonska momčad, zbog osvojene Premier lige, 16. kolovoza igra Community Shield (engleski superkup) s Manchester Cityjem.

Como je prije ove utakmice odigrao prijateljski turnir gdje su bili i domaćini. Na kraju su osvojili treće mjesto pobjedom protiv Famalicaa, a titulu je osvojio Lens, novi klub Franje Ivanovića.

Na tom turniru Martin Baturina nije igrao zbog odmora koji je dobio nakon Svjetskog prvenstva dok je Ivan Smolčić ipak dobio zapaženu minutažu. Očekuje se da će hrvatski dvojac dobiti minute u dvoboju na Emiratesu koji počinje od 20 sati i 30 minuta. Njihov trener Cesc Fabregas će se prvi put kao trener vratiti u svoj bivši klub čiji navijači imaju podijeljene emocije prema njemu zbog igranja za Chelsea. Fabregas je, otkad je Mikel Arteta trener Topnika, ipak blisko povezan s klubom te je prije posla u Comu kratko vodio treninge mlađih momčadi.

Zbog toga bi mogao dobiti i pljesak publike, no očekuju se i zvižduci za španjolskog trenera.

Utakmicu možete gledati na Sport Klubu 1 s početkom u 20 sati i 30 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.