Fulham sprema šokantan transfer: Za 35 milijuna eura iz Citya dovode norveškog reprezentativca

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Jedan od najtalentiranijih mladih igrača svijeta na pragu je odlaska iz Manchester Cityja.

Riječ je o Norvežaninu Oscaru Bobbu koji je u Manchester City stigao 2019. godine kao 15-godišnjak iz Valerenge. Od početka je bio jedan od najvažnijih u omladinskom pogonu Građana, a u sezoni 2023./2024. dobio je prvu ozbiljniju minutažu.

Tada je 14 puta nastupio u momčadi Pepa Guardiole, a činilo se da će u sljedećim sezonama samo dobivati više minuta. Ipak, ozljede ga nisu mazile pa je u sezoni 2024./2025. upisao samo tri premierligaška nastupa dok je ove sezone nastupio devet puta.

Sada je također ozlijeđen, ali to nije spriječilo druge klubove da “navale” na njega. Jedan od tih klubova je Fulham koji Građanima nudi 35 milijuna eura te su trenutačno u pregovorima s klubom iz Manchestera.

U utrku bi se mogla uključiti i Borussia Dortmund Nike Kovača koja još uvijek vaga o mogućoj ponudi.