FOTO / Joško Gvardiol ovom je objavom oduševio Dalića i navijače

xConorxMolloyx via Guliver

Sjajne vijesti za Zlatka Dalića i navijače hrvatske reprezentacije stižu iz Manchestera.

Hrvatski branič Joško Gvardiol nakon četiri mjeseca izbivanja s terena vratio se na travnjake i krenuo trenirati s ostatkom momčadi. Objavio je to na Instagramu.

“Vratio sam se!”, poručio je Gvardiol.

Objavio je nekoliko fotografija s treninga, a na zadnjoj je s Erlingom Haalandom, što ukazuje da Gvardiol barem dio treninga odrađuje s ostatkom momčadi.