Florian Wirtz proglašen najboljim njemačkim igračem godine

Podijeli :

Bagu Blanco PS_250804_LIV_ATH_1021 via Guliver Images

Florian Wirtz proglašen je njemačkim nogometašem godine, uz to što je postao najskuplji njemački igrač ikada nakon što je iz Bayer Leverkusena prešao u Liverpool za 150 milijuna eura.

U anketi njemačkog nogometnog časopisa “Kicker” pobijedio je sa 191 glasom ispred zvijezde Bayerna Michaela Olisea (81) i Nicka Woltemadea iz Stuttgarta, koji je prikupio 71 glas.

Wirtz je prošle sezone u Bayer Leverkusenu postao najbolje ocijenjeni igrač, a dvadesetdvogodišnjak je također postao sastavni dio reprezentacije. Njemački rekordni prvaci iz Münchena mjesecima su pokušavali potpisati tehnički vještog napadača, ali on se na kraju odlučio preseliti u Premier ligu.

Glasovalo je 633 člana Njemačkog udruženja sportskih novinara.

Julian Schuster proglašen je trenerom godine. Naslijedio je trenersku ikonu Christiana Streicha u Freiburgu i kvalificirao se u Europsku ligu s klubom iz Breisgaua u svojoj prvoj sezoni. U glasovanju za igračicu godine, kapetanica Njemačke Giulia Gwinn i vratarka reprezentacije Ann-Katrin Berger zajednički su se našle na vrhu.