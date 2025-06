Fernandes ostaje na Old Traffordu, odbio je ponudu od 230 milijuna eura!

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Večer uoči polufinalnog dvoboja Lige nacije između Portugala i Njemačke u Muenchenu, kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes potvrdio je da je odbio unosnu ponudu za transfer u Saudijsku Arabiju, jer želi "ostati na najvišoj razini".

Tridesetogodišnji veznjak razmatrao je prelazak u saudijski klub Al Hilal. Međutim, Fernandes je potvrdio da je odbio tu ponudu nakon razgovora s trenerom Uniteda Rubenom Amorimom i svojom obitelji.

“Predsjednik Al Hilala me nazvao prije mjesec dana kako bi pitao postoji li mogućnost mog dolaska”, rekao je Fernandes na konferenciji za novinare u Portugalu u utorak.

“Trebalo mi je neko vrijeme da razmislim o budućnosti. Kao što sam uvijek govorio, bio bih spreman na taj korak ako bi United smatrao da je najbolje da odem. Razgovarao sam s Rubenom Amorimom, koji me stvarno pokušao odgovoriti od toga. Razgovarao sam s čelnicima kluba, koji su rekli da me ne žele prodati, osim ako ja to ne želim”, rekao je kapetan Uniteda, koji je odbio potencijalnu zaradu od čak 230 milijuna eura.

“S moje strane, bila je to vrlo ambiciozna ponuda, predsjednik je bio sjajna osoba. Nikada nisam pričao o novcu, to je došlo kasnije preko mog agenta. Bio bi to lagan potez, čak i s obiteljskog aspekta. Tamo su Ruben Neves, Joao Cancelo. Moja djeca se igraju s njihovom. Ali, jednostavno želim ostati na najvišoj razini, igrati u velikim natjecanjima, jer i dalje osjećam da sam sposoban za to.”

“Odluku smo morali donijeti kao obitelj i razumjeti što želim za svoju budućnost. To je bilo pitanje koje mi je postavila supruga – koji su moji profesionalni ciljevi. U nijednom trenutku nije rekla ni ‘da’ ni ‘ne’, uvijek me podržavala i stavila moj profesionalni interes na prvo mjesto”, dodao je Fernandes.

“Želim nastaviti biti sretan i raditi ono što najviše volim. Još uvijek sam jako strastven prema ovom sportu. Tako ja gledam nogomet i zadovoljan sam svojom odlukom.”