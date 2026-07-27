Fabrizio Romano potvrdio velike vijesti oko Joška Gvardiola

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol u ponedjeljak bi trebao završiti sve formalnosti oko produljenja ugovora s Manchester Cityjem.

Detalji su već dogovoreni, a novi ugovor Joška Gvardiola i Manchester Cityja trajat će do ljeta 2031. Dogovor je pao još u lipnju, a Gvardiola po novom ugovoru čeka i znatno povećanje plaće. Potvrdio je to i svojom objavom najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.

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U City je stigao u ljeto 2023. iz RB Leipziga za 90 milijuna eura što ga je učinilo najskupljim braničem svih vremena.

Prema Transfermarktu vrijednost mu je 70 milijuna eura što ga čini najskupljim hrvatskim nogometašem.