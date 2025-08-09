Evo koliko će Šeško zarađivati u Unitedu

Podijeli :

Manchester United

Engleski prvoligaš Manchester United je u subotu potpisao ugovor sa slovenskim napadačem 22-godišnjim Benjaminom Šeškom, članom njemačkog RB Leipziga, petogodišnji ugovor do 2030. godine, objavio je klub iz Premier lige.

Vrijednost transfera iznosi 76,5 milijuna eura (89 milijuna dolara) uz 8,5 milijuna bonusa.

Kako piše The Sun, Šeško će biti sedmi najbolje plaćeni igrač Uniteda. Najveću godišnju plaću ima 33-godišnji brazilski veznjak Casemiro s oko 20.8 milijuna eura. Slovenac bi u redovima Crvenih vragova trebao zarađivati oko 9.6 milijuna eura godišnje tijekom idućih pet sezona. U ugovoru navodno postoji klauzula prema kojoj bi mu plaća porasla na 12 milijuna eura ako se United plasira u Ligu prvaka.

Šeško, koji je u Leipzig došao iz austrijskog RB Salzburga 2023. godine, zabio je 39 golova u 87 nastupa u svim natjecanjima za njemački klub.

Manchester United, koji je prošlu sezonu završio na 15. mjestu u Premier ligi, također je doveo napadače Matheusa Cunhu i Bryana Mbeuma za novu sezonu koja počinje kod kuće protiv Arsenala 17. kolovoza.