Evo koliko bi Dinamo zaradio od eventualnog Olmovog transfera iz Barcelone

Španjolski Fichajes piše da je Tottenham ozbiljno zainteresiran jer traži zamjenu za ozlijeđenog Jamesa Maddisona, a Olmo je navodno dostupan za 60–70 milijuna eura.

Šok za Danija Olma, Barcelona ga želi prodati?! Olmo ambiciozan pred novu sezonu: ‘Želim 20 golova i osvojiti Ligu prvaka’

Moguću prodaju pozorno prati i Dinamo, koji bi zbog FIFA-ina mehanizma solidarnosti od transfera od 70 milijuna eura dobio 1.75 milijuna. U slučaju transfera od 60 milijuna eura, zagrebačkom klubu pripalo bi 1.5 milijuna.

To bi bio treći put da Dinamo zarađuje na bivšem igraču, kojeg je 2014. doveo bez odštete iz Barcelone, a 2020. prodao Leipzigu za 29 milijuna eura uz klauzulu u kojoj mu pripada 20% od zarade koju će njemački klub imati prilikom Olmove prodaje.

Leipzig ga je prošle godine prodao Barceloni za 55 milijuna, od čega je Dinamo inkasirao 5.2 milijuna.

BONUS VIDEO: