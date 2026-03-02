Evo kakva kazna čeka igrače Tottenhama ako ispadnu u drugu ligu

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Igor Tudor nije najbolje započeo svoj mandat u Londonu.

Hrvatski trener je sa Spursima upisao dva prvenstvena poraza, prvo od Arsenala pa od Fulhama.

Tottenham je samo četiri boda udaljen od 18. mjesta, koje vodi u drugu ligu, odnosno Championship. Ispadanje bi značilo i kaznu za igrače, koji u svojim ugovorima imaju klauzulu o smanjenju plaće.

Kako javlja David Ornstein, većini igrača Tottenhama prepolovit će se plaće ako ispadnu u drugu ligu. Vlasnik kluba Daniel Levy inzistirao je na tome kako bi se zaštitio od financijskog kraha.

“Situacija je složena, imamo puno problema i ne mogu vam reći ništa novo. Baš ništa. Moramo pronaći glas u sebi, rekao sam igračima da je uvijek pitanje što ćeš ti učiniti, što želiš napraviti od sebe. Treba nam više osobnosti, više želje da djelujemo umjesto da reagiramo”, rekao je Tudor.

Već u četvrtak Tudora čeka još jedna utakmica sa londonskim klubom, Tottenham će u 29. kolu Premier lige ugostiti Crystal Palace.