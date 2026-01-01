Enzo Maresca više nije trener Chelseaja

Podijeli :

SPI-4196-0050 via Guliver

Enzo Maresca više nije na klupi Chelseaja. Londonski klub odlučio je prekinuti suradnju s talijanskim trenerom znatno prije isteka njegova ugovora, koji je trebao trajati pet godina.

Odluka je donesena nakon tri uzastopne utakmice bez pobjede, a konačna odluka pala je na sastanku klupske uprave u četvrtak, navodi The Athletic.

Rastanak je praktički zapečaćen poslije remija s Bournemouthom u utorak navečer na Stamford Bridgeu. Bio je to treći susret zaredom bez slavlja, a nezadovoljstvo navijača bilo je jasno i glasno – zvižduci nakon posljednjeg sučevog zvižduka pratili su Marescu i njegovu momčad s terena.

Problemi su počeli i prije rezultatskog pada

Iako je u studenom ponio priznanje za trenera mjeseca u Premier ligi, Maresca je već tada nagovijestio da situacija u klubu nije idealna. Nakon pobjede nad Evertonom sredinom prosinca otvoreno je govorio o pritisku i manjku podrške, istaknuvši da su dani prije te utakmice bili najteži otkako je stigao u Chelsea.

Nedugo potom pojavile su se informacije da ga Manchester City vidi kao potencijalnu dugoročnu opciju za klupu, s obzirom na to da Pepu Guardioli ugovor istječe 2027. godine, što je dodatno potaknulo špekulacije o Marescinoj budućnosti u Londonu.

Chelsea ponovno traži novo rješenje

Situacija ima i dozu ironije jer Chelsea već u nedjelju gostuje kod Manchester Cityja, a još nije poznato tko će sjediti na klupi Plavaca. Kao jedno od mogućih rješenja spominje se Liam Rosenior, koji se afirmirao u Strasbourgu, dok Oliver Glasner zasad nije među glavnim kandidatima.

Vlasnici kluba, predvođeni Clearlake Capitalom i Toddom Boehlyjem, ostaju vjerni strategiji koju provode od 2022. godine. Novi trener morat će se uklopiti u postojeći sustav, brzo konsolidirati momčad i donijeti prijeko potrebnu stabilnost u rezultate.

Maresca se nije dugo zadržao

Maresca je preuzeo Chelsea u lipnju 2024. godine, postavši šesti trener kluba od odlaska Romana Abramoviča. Na Stamford Bridge stigao je nakon što je s Leicester Cityjem osvojio naslov u Championshipu i osigurao izravan ulazak u Premier ligu. Tijekom svoje prve i jedine pune sezone s Chelseajem osvojio je Konferencijsku ligu i prošireno Svjetsko klupsko prvenstvo.

Trenutno se Chelsea nalazi na petom mjestu Premier lige, s velikih 15 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, a u isto vrijeme samo pet bodova iznad četrnaestoplasiranog Brightona & Hove Albiona.