Tottenham pronašao neobičnu zamjenu za Igora Tudora

Podijeli :

(AP Photo/Lewis Joly) via Guliver Image

Tottenham razmatra mogućnost dovođenja austrijskog trenera Adija Hüttera (56), bivšeg stratega Monaca, kao potencijalne zamjene za Igora Tudora (47), koji se nalazi pod sve većim pritiskom.

Klub iz sjevernog Londona prolazi kroz vrlo lošu sezonu u Premier ligi, gdje se nalazi tek bod iznad zone ispadanja, a nedavno je ispao i iz Lige prvaka nakon poraza od Atlético Madrida ukupnim rezultatom 7:5, navodi GiveMeSport pozivajući se na insajdera Rudyja Galettija.

S obzirom na to da je momčad pod Tudorovim vodstvom upisala četiri poraza u šest utakmica, u klubu se sve više propituje je li on pravo rješenje za nastavak sezone. U isto vrijeme uprava traži dugoročnije rješenje nakon što je prošlog mjeseca smijenjen Thomas Frank.

Prema Galettiju, Tottenham je već počeo prikupljati informacije o Hütteru kao mogućem nasljedniku, čak i prije kraja aktualne sezone. Austrijski trener trenutačno je bez angažmana nakon odlaska iz Monaca zbog slabijih rezultata na početku sezone, što je dodatno potaknulo interes londonskog kluba.

Navodno se ozbiljno razmatra promjena na klupi, a rezultati do reprezentativne stanke u ožujku mogli bi imati ključnu ulogu u donošenju konačne odluke. Hütter se spominje ne samo kao privremeno rješenje, već i kao kandidat za dugoročno preuzimanje momčadi na ljeto, uz već ranije istaknuta imena poput Roberta De Zerbija i Mauricija Pochettina.

Iako je i sam Hütter ranije isticao kako je zainteresiran za rad u Premier ligi, njegov trenerski životopis na najvišoj razini ne ističe se posebno. Najveći uspjeh ostvario je u sezoni 2014./15., kada je s Red Bull Salzburgom osvojio austrijsko prvenstvo, dok je s Eintrachtom iz Frankfurta 2018. stigao do finala njemačkog Superkupa.

Unatoč tome, dvaput je proglašen trenerom godine u Bundesligi, u sezonama 2018./19. i 2020./21., a njegov stil igre često se opisuje kao ofenzivan i atraktivan. Ipak, Tottenham se nalazi u situaciji u kojoj si teško može dopustiti pogrešan potez, pa GiveMeSport navodi kako bi njegovo dovođenje bilo pomalo neobičan izbor.