Englezi pokrenuli disciplinski postupak protiv Tudora

Engleski nogometni savez objavio je da je pokrenuo disciplinski postupak protiv Igora Tudora zbog neprimjerenih izjava nakon poraza od Fulhama.

Spursi su tu utakmicu izgubili 2:1, a hrvatski stručnjak je nakon susreta sasuo oštre kritike na račun suca Thomasa Bramalla.

“Navlačio je za domaćine. Sve odluke išle su na njihovu stranu, on ne razumije nogomet niti što je ispravno, a što nije. Jimenez ga je prevario; nije uopće gledao loptu, nego je gurao našeg igrača, napravio prekršaj i zabili su gol. To je bilo toliko očito, 99 od 100 ljudi bi reklo da je to prekršaj”, rekao je Tudor.

Hrvatski trener ima rok do 23. ožujka da se očituje o optužbama.

Podsjetimo, londonski klub je na osam kola prije kraja sezone na 16. mjestu, samo bod iznad zone ispadanja.