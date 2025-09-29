Englezi pišu: Pitanje je vremena kad će Amorim dobiti otkaz, evo tko bi ga mogao naslijediti

Bivši engleski izbornik Gareth Southgate (55) trebao bi naslijediti Rubena Amorima na trenerskoj klupi Manchester Uniteda, objavili su britanski mediji.

Najveći pojedinačni dioničar kluba i prvi čovjek nogometnih operacija u Unitedu Jim Ratcliffe , koji je u više navrata isticao da je portugalski trener dugoročno rješenje i da će on vratiti klub na staze slave, posljednjih je tjedana bio u kontaktu sa Southgateom .

Southgate je osam godina (2016.-2024.) bio uspješan izbornik Engleske (polufinale SP 2018., te dva finala EP-a 2021. i 2024.), a bez angažmana je od srpnja prošle godine. On je bio kandidat za trenersko mjesto “Crvenih vragova” i u studenome prošle godine, ali tada nije bio spreman prihvatiti trenerski posao koji zahtijeva svakodnevni angažman.

Osim Southgatea, kao kandidati za trenersku klupu Manchester Uniteda spominju se još strateg Crystal Palacea Austrijanac Oliver Glasner i Bask Andoni Iraola, koji vod Bournemouth.

Britanski mediji navode kako je samo pitanje vremena kada će Ruben Amorim dobiti otkaz. Portugalac je u studenome prošle godine preuzeo kormilo kluba s Old Trafforda i pod njegovim vodstvom United nije uspio spojiti dvije uzastopne pobjede u Premier ligi, a u 34 prvenstvena susreta osvojio je tek 33 boda. I u novoj sezoni situacija je loša, nakon šest kola Premier lige United se nalazi na 14. mjestu sa sedam bodova.

Amorimu ugovor s Unitedom istječe u lipnju 2027., ali on je izjavio da neće uzeti niti eura otpremnine u slučaju prijevremenog raskida suradnje.

Izgleda da čelnici Uniteda ne vjeruju da je portugalski trener toliko benevolentan te mu namjeravaju dati otkaz nakon 1. studenoga, kada bi iznos otpremnine bio znatno manji, tvrde britanski mediji. Ako bi mu uručili otkaz prije 1. studenoga, morali bi mu isplatiti blizu 14 milijuna eura otpremnine.