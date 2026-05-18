Englezi: Pep Guardiola odlazi iz Manchester Cityja!

Otok se uzburkao u ponedjeljak navečer. Daily Mail ekskluzivno piše – Pep Guardiola napustit će Manchester City nakon posljednje utakmice ove sezone.
Do kraja sezone Manchester City ima još dvije utakmice, a toliko je ostalo i nade da bi Građani ove godine možda mogli podići trofej namijenjen prvaku Engleske.
A onda, piše Daily Mail – kraj.
„Pep Guardiola će spustiti zavjesu na deset čarobnih godina na Etihadu tijekom kojih je City pretvorio u jedan od najboljih klubova na svijetu i donio mu 20 trofeja“, navodi list.
Španjolac je sa Građanima šest puta bio prvak Engleske, a klubu je donio i prvi trofej Lige prvaka.
List navodi da je klub obavijestio sponzore i partnere kako će uskoro morati potvrditi ovu vijest. Ipak, očekuje se da se to neće dogoditi prije završetka sezone u nedjelju.
Navodno će sve što je Pep Guardiola napravio tijekom svojih deset godina na Etihadu biti proslavljeno u ponedjeljak paradom u Manchesteru, tijekom koje će se momčad voziti otvorenim autobusom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!