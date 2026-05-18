Englezi: Pep Guardiola odlazi iz Manchester Cityja!

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Otok se uzburkao u ponedjeljak navečer. Daily Mail ekskluzivno piše – Pep Guardiola napustit će Manchester City nakon posljednje utakmice ove sezone.

Do kraja sezone Manchester City ima još dvije utakmice, a toliko je ostalo i nade da bi Građani ove godine možda mogli podići trofej namijenjen prvaku Engleske.

A onda, piše Daily Mail – kraj.

„Pep Guardiola će spustiti zavjesu na deset čarobnih godina na Etihadu tijekom kojih je City pretvorio u jedan od najboljih klubova na svijetu i donio mu 20 trofeja“, navodi list.

Španjolac je sa Građanima šest puta bio prvak Engleske, a klubu je donio i prvi trofej Lige prvaka.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Pep Guardiola will step down as Manchester City boss following Sunday’s final Premier League fixture against Aston Villa. City have already started informing sponsors that an official announcement is expected soon, while news of Guardiola’s departure has… https://t.co/A3ScTjU4cI pic.twitter.com/Iz9HnuQtHj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 18, 2026

List navodi da je klub obavijestio sponzore i partnere kako će uskoro morati potvrditi ovu vijest. Ipak, očekuje se da se to neće dogoditi prije završetka sezone u nedjelju.

Navodno će sve što je Pep Guardiola napravio tijekom svojih deset godina na Etihadu biti proslavljeno u ponedjeljak paradom u Manchesteru, tijekom koje će se momčad voziti otvorenim autobusom.