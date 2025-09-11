Englezi otkrili kad se može očekivati povratak Gvardiola i Kovačića

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski reprezentativci iz redova Cityja ove sezone još nisu nastupili za klub s Etihada, a Manchester City News otkriva kada ih se može očekivati nazad na terenu.

Građani su nakon pobjede u prvom kolu protiv Wolverhamptona (4:0), upisali dva poraza. Prvo ih je svladao Tottenham (2:0), a onda i Brighton (2:1).

Kako navode Englezi, Joško Gvardiol se vratio se treninzima u lakšem ritmu, ali treba još dobiti dopuštenje liječnika za veće napore prije nego što stane pred suparničke napadače. Kao mogući datum njegova povratka navode ovu nedjelju (14. rujna) kad će City u gradskom derbiju dočekati United.

Što se tiče Matea Kovačića, situacija je kod njega puno jasnija. I dalje se oporavlja od ozljede Ahilove tetive zbog koje je ovog ljeta operiran. Iako se očekivalo da će biti spreman za početak sezone, sad se ipak kao mogući datum povratka navodi 18. listopad kad je City domaćin Evertonu.