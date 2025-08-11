Englezi: Grealish napušta Etihad, karijeru nastavlja na posudbi

Podijeli :

AP Photo/ Dave Thompson via Guliver

Veznjak Manchester Cityja Jack Grealish (29) karijeru će nastaviti na posudbi u Evertonu, objavio je Sky Sports.

Everton će navodno na koncu ove sezone imati i opciju otkupa ugovora za 55 milijuna eura.

Grealish je stigao u City u kolovozu 2021. iz Aston Ville kao velika zvijezda za 117 milijuna eura. U prvoj sezoni je osvojio naslov prvaka, a iduće je bio jedan od ključnih igrača “Građana” u osvajanju Premier lige, Lige prvaka i FA kupa.

Međutim, nesportski život i ozljede gurnuli su ga od pozicije standardnog prvotimca na tribine.

Prošle sezone je skupljao “mrvice” upisavši 32 nastupa u svim natjecanjima, no samo jednom je bio u početnom sastavu u Premier ligi. Nije bio niti na Cityjevom popisu igrača za nedavno Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD. Također, je ispao iz engleske reprezentacije.

Grealish u Evertonu želi spasiti karijeru, te vratiti se u redove “Gordog Albiona” za Svjetsko prvenstvo koje je iduće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Do sada je za englesku vrstu upisao 39 nastupa i zabio četiri gola.