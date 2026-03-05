Englezi ga tjeraju, a Tudor odgovara: Nakon ove utakmice vjerujem više nego prije u spas

Podijeli :

(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Engleski mediji poručuju: Tudor mora otići da bi se Spursi spasili

Trener Tottenham Hotspura Igor Tudor, govoreći za TNT Sports nakon 1:3 protiv Crystal Palacea i trećeg uzastopnog poraza u prvenstvu Engleske:

“Bile su to dvije utakmice. Nakon crvenog kartona počela je druga utakmica. U drugom poluvremenu smo pokušavali i vidio sam neke zanimljive stvari, ali jako sam razočaran, kao i navijači. Moramo naporno raditi i vjerovati. Nakon ove utakmice vjerujem više nego prije. Znam da to zvuči čudno, ali vidio sam nešto u ovoj momčadi. Čak i u svlačionici nakon utakmice. Kada budemo kompletni i kada izaberemo prave igrače, vjerujem da će to biti dobro.”

Na pitanje koje je znakove vidio, Tudor je odgovorio:

“Vidio sam dobru energiju, želju, više strasti. Borba je bila prisutna, ali nažalost crveni karton je promijenio utakmicu. Ostalo je još devet utakmica. Cristian Romero se vraća, Kevin Danso je danas bio dobar, Pedro Porro je potpuno drugačiji, možda će se vratiti i još neki igrači. Bit ćemo dobri kada budemo kompletni.”

Na pitanje je li pritisak na Micky van de Vena uzrokovao crveni karton, Tudor je rekao:

“Moramo prestati govoriti o pritisku. To nije tema o kojoj treba razgovarati. O pritisku više neću govoriti.”