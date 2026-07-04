Englez iznenadio iskrenošću: ‘Nisam siguran da vrijedim 150 milijuna eura’

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Dok s engleskom reprezentacijom brusi formu za napeti ogled osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika, mladi ofenzivac Aston Ville Morgan Rogers nalazi se u središtu ljetnog prijelaznog roka.

Nakon što je njegov sunarodnjak Elliot Anderson ostvario rekordan transfer iz Nottingham Foresta u Manchester City za vrtoglavih 116 milijuna funti, engleski mediji raspisali su se o novoj bombi – Arsenal je ozbiljno zagrizao za Rogersa, a Villa je izvjesila nevjerojatnu cijenu od čak 130 milijuna funti (150 milijuna eura).

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Ako bi se ti napisi pokazali točnima, Rogers bi postao treći najskuplji nogometaš u povijesti, odmah iza Neymara (200 milijuna) i Kyliana Mbappéa (165 milijuna). Mladu zvijezdu novinari su odmah pritisnuli pitanjem kako se nosi s teretom takve cifre.

“Nisam siguran da vrijedim baš toliko! Naravno da je lijepo čuti takve stvari, ali ne dopuštam da vanjska buka utječe na mene. Ostat ću maksimalno fokusiran, bit ću i dalje isti kakav sam bio cijelu karijeru i nastojat ću napredovati. Stvarno ne slušam takve priče.”

Fokus mladog krilnog napadača opravdano je drugdje jer Englesku u noći s nedjelje na ponedjeljak čeka sudar s domaćinom Meksikom na krcatoj Azteci. Rogers, koji je na prvenstvu startao protiv Paname (2:0) te ulazio s klupe protiv Hrvatske i Gane, svjestan je težine zadatka protiv reprezentacije koja još nije primila gol na turniru.

“Očekujem nevjerojatnu atmosferu i utakmicu koja će se pamtiti. Sve te najave i različite prepreke s kojima se suočavamo samo nam podižu adrenalina i uzbuđenje u momčadi pred priliku da uđemo u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Znamo koliko nam to svima znači. Naravno da smo svjesni svih poteškoća, njihove sjajne forme i atmosfere… ali moramo gledati sebe. Znamo da, ako smo na našoj najvišoj razini, možemo pobijediti bilo koga. To je naš mentalitet i glavna poruka.”

Rogers se osvrnuo i na dramatičnu pobjedu protiv Demokratske Republike Kongo (2:1) u prošloj rundi, gdje je Tri lava s dva gola spasio kapetan Harry Kane. Za iskusnog napadača Rogers ima samo riječi divljenja.

“On je najbolji napadač na svijetu, i to već godinama. Iznova se dokazuje i donosi prevagu na najvećoj sceni, a trebat će nam i u ovoj utakmici. Zato je naš kapetan i naš vođa, jer vodi vlastitim primjerom. Svaki dan sve radi kako treba. On je inspiracija za sve engleske igrače, igrali s njim u momčadi ili ne. On je netko koga trebate idolizirati i gledati kako se priprema za ove velike trenutke i kako donosi rezultat. Ništa od ovoga nije iznenađenje.”