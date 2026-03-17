Engleski premierligaš dogovorio sve oko dovođenja Perišićevog suigrača

(AP Photo/Peter Dejong, file) via Guliver Image

Iako je ljetni prijelazni rok daleko od svog početka, neki klubovi već odrađuju transfere za sljedeću sezonu.

Jedan od njih je engleski premierligaš Fulham koji je tri mjeseca prije početka prijelaznog roka dogovorio dovođenje američkog napadača. Riječ je o Ricardu Pepiju, 23-godišnjem reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država koji bi ovo ljeto mogao nastupiti i na Svjetskom prvenstvu.

VIDEO / Perišićev suigrač zabio, a onda se teško ozlijedio

Pepi je inače od 2023. godine član PSV te je suigrač hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću. Pepi će u Fulham prijeći za 36 milijuna eura, a kako prenosi Fabrizio Romano postignut je verbalni dogovor.

Liječnički pregled Pepi bi mogao obaviti u nadolazećim danima.