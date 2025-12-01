Engleski klub kažnjen dodatnim oduzimanjem bodova zbog dugova

Jedan od najstarijih nogometnih klubova na svijetu, današnji engleski drugoligaš Sheffield Wednesday kažnjen je s oduzimanjem dodatnih šest bodova zbog velikih dugovanja zbog kojih nije u mogućnosti ispunjavati svoje financijske obaveze.

Još u listopadu Sheffield Wednesdayju je oduzeto 12 bodova nakon što je podnio zahtjev za stečaj. Također, bivšem vlasniku kluba Dejphonu Chansiriju zabranjeno je biti vlasnikom ili direktorom bilo kojeg engleskog profesionalnog nogometnog kluba u sljedeće tri godine.

Nakon što mu je oduzeto ukupno 18 bodova, Sheffield Wednesday je na učinku od -10 bodova te je zadnji na ljestvici sa 23 boda manje od predzadnjeg Norwich Cityja.

Sheffield Wednesday utemeljen je još 1857. godine, a trenutačno je na prodaju.