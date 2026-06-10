Engleski insajder: Gvardiol je donio odluku o svojoj budućnosti

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(AP Photo/Ian Hodgson) via Guliver Image

Joško Gvardiol vrlo vjerojatno će i dalje nositi dres Manchester Cityja te bi uskoro mogao potpisati novi ugovor s klubom, prenosi Sam Lee iz The Athletica, novinar poznat po pouzdanim informacijama vezanim uz događanja na Etihadu.

Posljednjih tjedana oko hrvatskog reprezentativca vodile su se brojne rasprave o mogućem transferu. Iako mu je City ponudio produženje suradnje, interes za njegove usluge pokazali su i neki od najvećih europskih klubova. Najčešće se spominjao Bayern Munchen, dok je Real Madrid već dulje vrijeme pratio razvoj situacije.

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Prema dostupnim informacijama, Gvardiol je razmotrio različite opcije, no trenutačno je najizgledniji scenarij ostanak u Manchesteru. Važan faktor u njegovoj odluci jest činjenica da se odlično prilagodio životu u gradu i da je zadovoljan uvjetima koje ima u klubu.

Takav rasplet predstavlja veliko ohrabrenje za City. Otkako je stigao iz RB Leipziga, hrvatski branič profilirao se kao jedan od najvažnijih igrača u sustavu trenera Pepa Guardiole. Njegova sposobnost igranja na više pozicija, od stopera do lijevog beka, kao i doprinos u organizaciji napada, čine ga iznimno vrijednim dijelom momčadi.

Nije stoga iznenađenje što su ga željeli europski velikani. Bayern ga je vidio kao dugoročno rješenje za obrambenu liniju, posebno zbog iskustva koje je stekao u Bundesligi, dok je Real Madrid u njemu prepoznao modernog lijevonog braniča sposobnog pokriti više uloga u momčadi.

Ipak, sve upućuje na to da do transfera neće doći. Gvardiol je trenutačno ugovorno vezan uz Manchester City do 2028. godine, a novi bi ugovor dodatno potvrdio njegovu važnost i status jednog od ključnih igrača na kojima klub planira graditi budućnost.