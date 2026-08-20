Engleska zvijezda podcjenjuje Jakirovića: ‘Hull? Oni su već ispali’

Uoči samog početka nove sezone engleske Premier lige, predviđanja stručnjaka uvelike pune medijski prostor.
Povratnik u elitno društvo, Hull City, pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića otvara prvenstvo u subotu protiv Manchester Uniteda, no bivši engleski reprezentativac i stručni komentator Joe Cole već ih je otpisao te ih vidi kao sigurne putnike u niži rang.
Gostujući u podcastu “The Dressing Room”, nekadašnji igrač Chelseaja i West Hama bez oklijevanja je označio Jakirovićevu momčad kao glavnog favorita za ispadanje te je u dahu izjavio:
“Oni su već ispali, čovječe. Potrošili su 70 milijuna, bit ću šokiran ako ne ispadnu. Ušli su u ligu na stražnja vrata, ušuljali su se.”
Cole, koji radi za televizijsku kuću TNT Sports, nastavio je u istom tonu te opisao kako je reagirao kada je čuo da bi trebao pratiti njihovu prvu utakmicu:
“Moram vam nešto priznati. TNT me kontaktirao za novu sezonu i rekli su mi: ‘Ići ćeš na Chelsea, Manchester United‘, a zatim su mi pokušali uvaliti Hullovu utakmicu u prvom kolu. Isključio sam mobitel.”
Kako prenosi britanski Daily Mail, Coleove su riječi izazvale priličnu zbunjenost i u samoj kući TNT Sports, gdje neslužbeni izvori tvrde da nekadašnji nogometaš uopće nije bio planiran za rad na utakmici Hulla.
Ipak, izjave nisu prošle nezapaženo u taboru engleskog kluba. Sergej Jakirović, njegov stručni stožer i igrači odlučili su izravno iskoristiti Coleovo podcjenjivanje kao dodatni motiv uoči teških premierligaških iskušenja. Navijači Hulla na društvenim su mrežama oštro osudili izrečeni stav nazvavši ga ponižavajućim, a pojedinci su otišli toliko daleko da traže zabranu ulaska bivšem reprezentativcu na njihov stadion.
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