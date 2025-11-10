Engleska legenda oštro kritizirala skupocjeno pojačanje Liverpoola

Podijeli :

Bagu Blanco PS_250804_LIV_ATH_1021 via Guliver Images

Liverpool je još jednom razočarao u velikom derbiju protiv Manchester Cityja, a u središtu kritika ponovno se našao Florian Wirtz. Njemački ofenzivac, koji je ljetos stigao na Anfield za čak 116 milijuna funti, i dalje ne uspijeva opravdati očekivanja.

U porazu na Etihadu Wirtz je bio nevidljiv, a Gary Neville otvoreno je poručio da je vrijeme da prestanu izgovori.

“Vrijeme je da se prestane pravdati. Wirtz je došao kao igrač koji treba stvarati razliku, ali zasad izgleda kao da se još nije prilagodio Premier ligi,” rekao je Neville.

Nakon sjajnih nastupa u Bayer Leverkusenu, gdje je bio ključni igrač momčadi Xabija Alonsa, 22-godišnji Wirtz još uvijek traži pravu formu u Engleskoj. U Premier ligi nema ni gol ni asistenciju, a sve češće se spominje mogućnost da bi mogao izgubiti mjesto u prvih jedanaest.

Stručnjaci smatraju da se mladi Nijemac teško privikava na fizički zahtjevniji tempo engleskog nogometa. Unatoč podršci trenera, pritisak s tribina i medija postaje sve veći.

“Ne radi se o tome da on nema talent. Ima ga na pretek. Ali Premier liga traži brzinu odluke i energiju koju zasad ne pokazuje. Liverpoolu treba netko tko će preuzeti odgovornost, a Wirtz to zasad nije,” dodao je Neville.

Liverpool se tako suočava s ozbiljnim problemom – pozicija koja je trebala biti najveća snaga momčadi pretvara se u najosjetljiviju točku. Ako se Wirtz uskoro ne probudi, mogao bi postati najskuplje razočaranje u povijesti kluba.