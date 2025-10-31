Engleska legenda kritizirala Salaha: ‘Kad on ne zabije, Liverpool igra s igračem manje’

Podijeli :

AP Photo/Jon Super by Guliver

Mohame Salah već neko vrijeme ne igra na razini na koju je navikao navijače Liverpoola, smatra bivši napadač “redsa” Emile Heskey. Prema njegovom mišljenju, pad u formi s godinama je prirodan, ali upozorava da, kad Salah ne postiže golove, Liverpool na terenu djeluje kao da ima igrača manje.

Egipćanin je prošlog vikenda prekinuo golgeterski post koji je trajao više od mjesec dana, zabivši počasni pogodak u porazu od Brentforda (3:2). Bio mu je to tek treći pogodak u sezoni – znatno manje u odnosu na prošlogodišnji početak, kada je u prvih devet kola postigao šest golova. Zanimljivo, ove je sezone postigao isti broj golova za reprezentaciju Egipta kao i za Liverpool u Premier ligi.

Njegova slabija forma koincidira s krizom rezultata cijele momčadi. Liverpool je ispao iz EFL Kupa od Crystal Palacea (0:3), nakon što je trener Arne Slot odlučio pružiti priliku mlađim igračima. Taj poraz bio je šesti u posljednjih sedam susreta u svim natjecanjima, a jedina svijetla točka bila je pobjeda 5:1 protiv Eintrachta u Ligi prvaka – utakmica u kojoj Salah nije bio u početnoj postavi, već je ušao s klupe u završnici.

Heskey smatra da Salah, koji će u lipnju napuniti 34 godine, prolazi kroz vidljiv pad forme:

„Rekao bih da je i izvan forme, ali i da se vidi lagani pad koji dolazi s godinama. Svi koji uđu u tridesete počinju osjećati taj utjecaj. Kod njega to nije dramatično jer se vrhunski brine o sebi, ali ovo nije ništa novo – traje već dvije, tri sezone“, rekao je Heskey za 10bet Casino.

Dodao je kako je Salah često znao odigrati ispodprosječno, ali bi svojim golom „zamaskirao“ slabiju igru. „Kad zabije, zaboravimo sve ostalo. No sada, kad ne postiže ni ne asistira, više dolazi pod povećalo“, istaknuo je.

„Mo je poseban slučaj – uvijek je opasan, čak i kad nije u najboljoj formi. Zbog toga ga treneri nerado vade iz igre. Uvijek može zabiti, ali kad ne doprinosi, momčad ponekad izgleda kao da igra s desetoricom“, zaključio je Heskey.