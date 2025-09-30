Ekitike o crvenom kartonu: ‘To nije bio baš pametan potez’

Hugo Ekitike propustio je utakmicu Liverpoola protiv Crystal Palacea zbog bizarnog crvenog kartona koji je dobio u utakmici Liga kupa.
Ekitike je postigao ono što će se pokazati kao pobjednički gol Redsa protiv Southamptona u Liga kupu, a zatim je dobio izuzetno nepromišljen crveni karton. Francuski napadač imao je žuti karton, a zatim je u znak proslave skinuo dres i zaradio drugi žuti, automatski i crveni karton.
Govoreći nakon utakmice protiv Crystal Palacea, Ekitike je priznao svoju pogrešku:
“Moj crveni karton nije bio pametan potez. Bilo mi je teško gledati dečke od kuće prošle subote.”
Francuski napadač se također ispričao:
“Kao što sam rekao, ispričavam se svima, svim svojim suigračima. To se neće ponoviti. Idemo dalje sada.”
U pet utakmica Premier lige, Ekitike je postigao tri gola i dodao jednu asistenciju. Vrlo dobra izvedba za početak karijere u Engleskoj, ali neće mu se dopustiti da ponovi takve pogreške.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!