Ekitike o crvenom kartonu: ‘To nije bio baš pametan potez’

Hugo Ekitike propustio je utakmicu Liverpoola protiv Crystal Palacea zbog bizarnog crvenog kartona koji je dobio u utakmici Liga kupa.

Ekitike je postigao ono što će se pokazati kao pobjednički gol Redsa protiv Southamptona u Liga kupu, a zatim je dobio izuzetno nepromišljen crveni karton. Francuski napadač imao je žuti karton, a zatim je u znak proslave skinuo dres i zaradio drugi žuti, automatski i crveni karton.

Govoreći nakon utakmice protiv Crystal Palacea, Ekitike je priznao svoju pogrešku:

“Moj crveni karton nije bio pametan potez. Bilo mi je teško gledati dečke od kuće prošle subote.”

Francuski napadač se također ispričao:

“Kao što sam rekao, ispričavam se svima, svim svojim suigračima. To se neće ponoviti. Idemo dalje sada.”

U pet utakmica Premier lige, Ekitike je postigao tri gola i dodao jednu asistenciju. Vrlo dobra izvedba za početak karijere u Engleskoj, ali neće mu se dopustiti da ponovi takve pogreške.