Dugogodišnji stoper Manchester Uniteda seli u Aston Villu

Nešto više od 24 sata prije isteka ljetnog prijelaznog roka stigla je vijest da će Victor Lindelof, donedavni stoper Manchester Uniteda preseliti u Birmingham, odnosno u Aston Villu.
Lindelof je u United stigao prije osam godina iz Benfice, ali od samog početka nije toliko oduševio navijače. Bio je standardan prvotimac u najcrnijem razdoblju Manchester Uniteda te je upisao skoro 300 nastupa (284).
Nakon osam godina istekao mu je ugovor te je dogovorio potpis s Aston Villom. Prema Fabriziju Romanu, reprezentativac Švedske je potpisao ugovor do 2027. godine, a postoji opcija produljenja za 2028.
Navodno su za njega bili zainteresirani Fiorentina i Everton, ali se Lindelof odlučio za Villanse.
