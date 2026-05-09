Drugo polufinale doigravanja za Premier ligu također završilo bez golova

U prvim polufinalnim utakmicama dodatnih kvalifikacija za ulazak u englesku Premier ligu nije postignut niti jedan pogodak, u subotu su nogometaši Middlesbrougha i Southamptona odigrali 0:0.

Dan ranije su prvu polufinalnu utakmicu bez golova odigrali Hull, momčad koju trenira Sergej Jakirović, nekadašnji strateg Gorice, Rijeke i Dinama te Milwall.

Uzvratnu utakmicu Milwall i Hull igraju u ponedjeljak, dok se ogled u Southamptonu igra u utorak.

Pobjednici iz ta dva susreta igrat će finalnu utakmicu na Wembleyu 23. svibnja kada će se saznati treći klub koji će iduće sezone igrati u Premier ligi. Direktno su se u elitni razred plasirali Coventry i Ipswich, prvi i drugi klub s ovosezonske ljestvice Championshipa.

Zasad je poznato da iz Premier lige ispadaju Wolverhampton i Burnley, dok će treći klub koji će se spustiti rang ispod biti West Ham ili Tottenham.