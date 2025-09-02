Drama u Crystal Palaceu: Trener prijetio ostavkom, kapetanu propao transfer u Liverpool

Nogomet 2. ruj 20259:50 0 komentara
Jessica Hornby Sportimage via Guliver

Marc Guéhi ipak neće obući dres Liverpoola. Potencijalna zamjena izvisila je Crystal Palace, Oliver Glasner zaprijetio je ostavkom, a "Redsi" su ostali kadrovski tanki na stoperskoj poziciji.

Sve je bilo dogovoreno. Momčad s juga Londona pripremila je oproštajni video za svog kapetana, koji je prošao liječničke preglede na Merseysideu i proveo cijelo poslijepodne s predstavnicima prvaka Engleske. Bio je oduševljen prilikom koja mu se ukazala – šansom da svoju karijeru podigne na najvišu moguću razinu. A onda…

Onda je sve propalo!

Glasnerov uvjet da pusti Guéhija bio je da se novac od njegove prodaje (40.000.000 eura) odmah uloži u ekspresnu zamjenu, koja bi morala stići na Selhurst Park prije kraja prijelaznog roka. Izbor je pao na braniča Brightona, Igora Julia, za kojeg su također bili zakazani liječnički pregledi prije potpisa.

Ipak, Brazilac je u posljednjem trenutku promijenio mišljenje i otišao u West Ham, koji mu je ponudio bolje osobne uvjete. Austrijanac je zaprijetio ostavkom ako Palace u takvoj situaciji pusti engleskog reprezentativca, pa je njegov obrambeni stup ipak ostao kod kuće.

Tako je propao i transfer Joea Gomeza u Milan, jer bi Liverpool ostao sa samo tri stopera da je taj posao realiziran. Treba odati priznanje Guéhiju, koji se tijekom cijele transfer sage – pa i njezina nesretnog završetka – ponašao vrlo profesionalno i s puno poštovanja prema svom klubu. Kapetanski, nema što.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet