Doživio novu dramu u Americi: Tek što je potpisao za Liverpool opet se ozlijedio

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Liverpool je ovog tjedna potvrdio potpisivanje Victora Munoza, ali španjolski krilni igrač već ima problema.

Munoz je bio ozlijeđen i prije Svjetskog prvenstva, ali je ipak uspio ući u reprezentaciju.

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Nije igrao ni u jednoj od njihovih prijateljskih utakmica prije turnira te je ostao na klupi u prvoj utakmici grupne faze. Sada je potvrđeno da je pojačanje Liverpoola zadobilo novu ozljedu, i to u kampu nacionalne momčadi u Sjevernoj Americi.

Kako prenosi SPORT, Španjolski nogometni savez je izjavio:

“Tijekom planiranog i individualiziranog procesa oporavka, došlo je do dodatne ozljede mišića, koja će odgoditi njegov povratak natjecanju.“

Ostaje za vidjeti koliko će točno Munoz biti izvan terena, ali dovođenje još jednog igrača sklonog ozljedama nije ono što je Liverpoolu potrebno u ovom trenutku.

Alexander Isak je prošle sezone jedva dotaknuo loptu, nakon što je stigao iz Newcastlea u rekordnom transferu.

Inače, očekuje se da će se Hugo Ekitike vratiti na teren tek početkom 2027. godine, nakon što je u travnju zadobio ozljedu prednjih križnih ligamenata.