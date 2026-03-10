Dok Tudor sprema momčad za okršaj protiv Atletica u LP, čelnici Tottenhama mu rade iza leđa?

Podijeli :

Alberto Gardin via Guliver

Engleski mediji se raspisali.

Hrvatski trener Igor Tudor s Tottenhamom se pripremao za veliku utakmicu protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka, ali dok je on vodio momčad na treningu u Madridu, iz Londona je stigla vijest koja je iznenadila navijače.

Engleski mediji tvrde da su čelnici Tottenham Hotspura u Madridu održali sastanak s Mauriciom Pochettinom i ponudili mu povratak na klupu Tottenhama, iako je Tudor još uvijek službeno trener prve momčadi.

Tudor je nedavno preuzeo Tottenham nakon što je Thomas Frank dobio otkaz.

Unatoč problemima u Premier ligi, londonski klub još uvijek je u osmini finala Lige prvaka, a večeras ih čeka veliki ogled protiv Atletico Madrida na stadionu Wanda Metropolitano.

Tudor s Tottenhamom ima ugovor do kraja sezone. Pochettino trenutno vodi reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država i fokusiran je na Svjetsko prvenstvo, no navodno je spreman razmotriti povratak u London nakon SP-a.