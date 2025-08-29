Dok Isak traži izlaz iz Newcastlea, klub mu je pronašao zamjenu u Bundesligi

Podijeli :

Guliver Images

Kad se je činilo da će Newcastle morati pronaći način kako u novoj sezoni igrati bez klasičnog centarfora, odnosno bez Alexandera Isaka (25), direktor nogometnih operacija Jack Ross i glavni skaut Steve Nickson izveli su pravo malo čudo, u Stuttgartu su pronašli nogometaša velikog igračkog potencijala, a riječ je o 198 cm visokoj "špici" Nicku Woltemadeu (23).

Britanski mediji u petak su objavili da su dva kluba dogovorila transfer, te da Woltemade dolazi u Englesku na liječnički pregled i potpisivanje ugovora sa “Svrakama”. Iako se ne spominje visina odštete, procjenjuje se da će njemački centarfor, koji može igrati i isturenog veznjaka, biti najskuplje pojačanje u klupskoj povijesti, odnosno da će nadmašiti transfer Isaka, koji je 2022. došao u Newcastle iz Real Sociedada za gotovo 70 milijuna eura.

Woltemade je rođen u Bremenu, te je prošao omladinsku školu Werdera. Iako mu nedostaju dva centimetra, jedan njegov suigrač opisao ga je kao “dvometraša s Messijevom tehnikom”. Izgleda nezgrapno i pomalo nekoordinirano, ali ima zavidnu nogometnu inteligenciju, te potencijal za značajan igrački napredak.

Prošlog ljeta je iz Werdera kao slobodan igrač, bez odštete, preselio u Stuttgart. Trener “Švaba” Sebastian Hoeness (43), sin legendarnog napadača Bayerna iz 80-tih Dietera Hoenessa, na početku nije imao povjerenja u nezgrapnog centarfora, i u prvih 12 kola prošle sezone Bundeslige Woltemade je dobijao minutažu na kapaljku.

VEZANA VIJEST Isak objavio priopćenje, Newcastle mu odgovorio Liverpool započeo pregovore s Newcastleom oko Isaka

No, u 13. kolu, 6. prosinca prošle godine, Stuttgart je na svom stadionu ugostio Union Berlin i na poluvremenu je gubio 0-2. Trener Hoeness odlučio u drugom poluvremenu dati priliku Woltemadeu, i to se je pokazalo kao prekretnica u njegovoj karijeri. Woltemade je s dva pogotka donio preokret i pobjedu 3-2.

Nakon toga “iz žabe se pretvorio u princa”, i do kraja prošle sezone je u Bundesligi i njemačkom kupu upisao ukupno 17 pogodaka i tri asistencije. Stuttgart je prošlu sezonu završio na 9. mjestu Bundeslige, ali je osvojio njemački kup, a baš je Woltemade u finalu protiv Arminije Bielefeld bio strijelac vodećeg pogotka u pobjedi 4-2.

Nakon završetka klupske sezone Woltemade je dobio poziv od njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna, te je početkom lipnja debitirao za “Elf”. Zaigrao je na završnici Lige nacija protiv Portugala i Francuske. Unatoč odličnoj sezoni, nije otišao na godišnji odmor, već se je priključio mladoj reprezentaciji Njemačke (U-21) na Euru, koje je održano u drugoj polovici lipnja u Slovačkoj. Njemačka je dogurala do finala u kojem je poražena 2-3 od Engleske, a Woltemade je sa šest golova bio najbolji strijelac Eura.

Švedski golgeter Alexander Isak, koji inzistira na odlasku u Liverpool, još uvijek trenira odvojeno od ostatka ekipe, pa je trener “Svraka” Eddie Howe u prva dva kola Premier lige, protiv Aston Ville (0-0) i Liverpoola (2-3), na poziciju centarfora stavio krilnog napadača Anthonyja Gordona. No, to se nije pokazalo kao dobro rješenje. Sada je dobio pravog centarfora i samo je pitanje koliko će vremena trebati Woltemadeu da se uklopi u ekipu i prilagodi načinu igranja u Premier ligi.