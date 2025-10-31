Dobre vijesti za City: Guardiola najavio povratak Haalanda i Rodrija

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Trener nogometaša Manchester Cityja Josep Guardiola najavio da će se u momčad ove nedjelje vratiti prvi strijelac Erling Haaland i vezni igrač Rodri.

Haaland se ozlijedio na posljednjem prvenstvenom susretu, u porazu protiv Aston Ville, kada je udario u vratnicu, a zbog bolova je propustio ovotjedno gostovanje kod drugoligaša Swanseaja u dvoboju Liga kupa. Manchester City je pobijedio u tom susretu 3:1.

Trenutačno je Norvežanin Haaland uvjerljivo najbolji strijelac Premier lige. Postigao je 11 pogodaka, a iza njega su Thiago iz Brentforda i Semenyo iz Bournemoutha sa šest golova.

Španjolca Rodrija još dulje nema u momčadi, od utakmice protiv Brentforda početkom listopada i ozljede tetive.

„Rodri se vraća u momčad, ali nisam posve siguran hoće li biti na travnjaku od prve minute“, poručio je trener Guardiola uoči nedjeljnog ogleda protiv Bournemoutha, najugodnijeg iznenađenja dosadašnjeg dijela sezone u Premier ligi i sastava koji se nalazi na drugom mjestu ljestvice.

Vodeći je Arsenal s 22 boda. Bournemouth ima 18 bodova, dok Manchester City ima dva boda manje i nalazi se na petom mjestu.