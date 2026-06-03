Dinamo ga je ‘prevario’ i poslao kući, a sada ga Jakirović dovodi u Premier ligu?

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xNicolòxCampox via Guliver

Yacine Titraoui bio je pred potpisom za Dinamo prije tri godine, ali transfer je propao pod nerazjašnjenim okolnostima. Trenutno slovi za jednu od glavnih meta Hulla

Prema pisanju britanskog Daily Maila, klub Sergeja Jakirovića aktivno traži pojačanja u veznom redu, a kao jedan od glavnih prioriteta spominje se upravo 22-godišnji Alžirac.

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Titraoui, koji može pokriti pozicije ‘šestice’ i ‘osmice’, iza sebe ima sjajnu sezonu u belgijskom Charleroiju za koji je u 37 nastupa postigao pet pogodaka.

Zbog odlične forme dobio je i poziv u reprezentaciju Alžira za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a navodi se kako Charleroi za njegove usluge traži odštetu od oko 12 milijuna eura. Osim Hulla, mladog veznjaka pozorno prate i drugi otočki klubovi poput Sunderlanda i Leedsa, ali i francuski velikan Marseille.

Riječ je o igraču koji je bio nadomak potpisa za Dinamo 2023. godine, ali transfer je propao pod nikad posve razjašnjenim okolnostima. Iz maksimirskog kluba tvrdili su da nije prošao liječnički, dok je sam igrač plasirao priču da ga je vodstvo Dinama, predvođeno Vlatkom Peras, ‘prevarilo’. Trebao potpisati na četiri godine, a Dinamo ga je trebao platiti 550 tisuća eura, uz određene bonuse njegovom klubu Paradouiju iz budućeg transfera.

“Yacine Titraoui je žrtva strašne nepravde zagrebačkog Dinama i nekih njegovih čelnika. Titraoui je jako želio doći u Dinamo i prošao je liječnički pregled, suprotno onome što su pisali hrvatski mediji, ali Dinamo ga je prevario”, objavio je tada Fennec Football.

Alžirac je nakon toga završio u belgijskom klubu, koji je za njega platio odštetu od 1,2 milijuna eura. Ondje se u potpunosti afirmirao, skupivši ukupno 74 nastupa, sedam golova i pet asistencija, a sada bi se mogao prodati u najjaču ligu svijeta.