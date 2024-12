Dijete Uniteda progovorilo o odlasku: ‘Mislim da sam spreman za nove izazove’

Podijeli :

Action Images via Reuters PHIL NOBLE via Guliver Images

Marcus Rashford dao je naslutiti mogućnost odlaska iz Manchester Uniteda po prvi put u karijeri.

“Što se mene osobno tiče, mislim da sam spreman za nove izazove i sljedeće korake,” izjavio je Rashford u razgovoru s Henryjem Winterom.

“Kada odem, to će biti ‘bez ljutnje’. Neću imati nikakvih negativnih komentara o Manchester Unitedu. To sam ja kao osoba,” rekao je Rashford, naglašavajući kako će uvijek gajiti duboko poštovanje prema klubu.

“Kada odem, dat ću izjavu i to će biti to od mene. Uvijek ću iz srca biti Crveni, to je 100% sigurno.”

Amorim prodaje dijete Uniteda, oslobađa mjesto za dolazak švedske superzvijezde?

Osvrnuvši se na nedavno izostavljanje iz derbija, Rashford je priznao da je to za njega bilo obeshrabrujuće, ali ostaje pozitivan.

“Dogodilo se, dobili smo utakmicu i idemo dalje. To je razočaravajuće, ali kako starim, naučio sam se nositi s neuspjesima.”

Dodao je i kako će na situaciju reagirati na svoj način:

“Što da napravim? Sjesti i plakati zbog toga… ili dati sve od sebe sljedeći put kad budem dostupan.”

Marcus Rashford jasno je dao do znanja da će svoj odnos prema klubu zadržati dostojanstvenim, bez obzira na odluku o budućnosti.