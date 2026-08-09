Devet novih menadžera na startu Premier lige: Ovo se dogodilo samo jednom od 1889. godine

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AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Devet od 20 klubova Premier lige ući će u novu sezonu (koja počinje 21. kolovoza) s novim menadžerom na klupi, a samo trojica su Englezi.

Statistika Opte kaže da je samo dvaput zabilježen toliki broj promjena na klupi uoči početka nove sezone — prvi put uoči sezone 1888./89. i drugi put uoči sezone 1946./47. Niti jedna niti druga sezona nisu počele u uobičajenim okolnostima; sezona 1946./47. bila je prva nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, ovoliki broj promjena na klupama u ovom trenutku zapravo i ne djeluje čudno.

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Ako se ovom podatku doda i činjenica da su u ožujku i svibnju na mjesto menadžera imenovani Roberto De Zerbi i Michael Carrick, ukupno će 11 premijerligaša na klupi imati trenera s manje od jedne godine iskustva rada u klubu koji vodi.

U sezoni 2016./17. deset je klubova imalo menadžera s manje od godinu dana radnog staža u klubu. Te su godine među novim trenerskim imenima u svojim klubovima bili Antonio Conte, Pep Guardiola, Jürgen Klopp i José Mourinho — svi su već ili osvajali Premier ligu ili su je osvojili u narednim sezonama. U to je vrijeme u ligi još uvijek kao trener Arsenala radio Arsène Wenger.

Kao kontrast tome, u ovu sezonu ulazimo uz podatak da je od 20 menadžera koji vode klubove u Premier ligi naslov osvojio samo Mikel Arteta. Istovjetnu situaciju imali smo i prije dvije godine, kada je to bio Pep Guardiola.

Još jedna zanimljivost jest da nikada jedna sezona nije počela, a da su svi menadžeri imali manji ukupan broj osvojenih naslova. I to je očekivan podatak jer su menadžeri mlađi i s manje iskustva, s prosjekom godina od tek 46,9 godina.

Odlazak Eddieja Howea iz Newcastlea znači da će u Premier ligi na mjestu menadžera biti samo trojica Engleza. Tako je bilo i u prethodne dvije sezone. Tada su u ligi bili Eddie Howe, Scott Parker i Graham Potter. Sada su to Michael Carrick, Frank Lampard i Gary O’Neil. Dvojica Engleza vode klubove koji su se upravo plasirali u Premier ligu, pa je samo Carrick u klubu od kojeg se očekuju veliki rezultati.

Klubovi koji kao cilj imaju osvajanje naslova nikada nisu ni brinuli o tome da im na čelu stručnog stožera bude Englez. Vrhom tablice vjerojatno će se nositi duh Španjolske, s obzirom na to da menadžeri Arsenala, Aston Ville, Chelseaja i Liverpoola dolaze iz zemlje svjetskih prvaka.